جدول عروض البيت الفني للمسرح اليوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

برنامج عروض البيت الفنى للمسرح لليوم الاثنين 9 يوليو 2018

على المسرح القومي بالعتبة

” حي على بلدنا”

فى الساعة العاشرة مساء

مجانا

“حي على بلدنا” من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور،المطرب محمد عزت، رحاب رسمي،المطربة نهال، و يتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، و من إخراج أحمد إسماعيل.

_على مسرح ميامى بوسط البلد

” كوميديا البؤساء ”

فى الساعة التاسعة والنصف مساء

نص ” البؤساء “للكاتب الفرنسى الشهير فكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة بطولة رنا سماحة ، محمود عزت ، رامى الطمبارى، محمد عبده.

أسعار التذاكر 100 – 50 – 30 – 20 جنيه

على مسرح ميامى بوسط البلد

” العشق المسموع”

فى الساعة الثامنة مساء

العشق المسموع” بطولة مينا نادر ،ابراهيم سعيد، سعاد القاضي،ضحى عادل، رضوى عادل ،ميدو عبد القادر ،شيماء ابراهيم ،مريم البحراوى ، محمد علام، ومن الممثلين الصم صفوت حسن ، مادونا ، إعداد موسيقى إسلام أشرف ،،سنوغرافيا وإخراج محمد علام .

_على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية

“يوم أن قتلوا الغناء ”

فى الساعة السابعة مساء ” 7:00م”

عن صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، شادى سرور ، تامر كرم ، حمادة شوشة، شاهيستا سعد ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،اداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

اسعار التذاكر : ١٠٠، ٧٥، ٥٠، ٢٥ جنيه

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المركز الإعلامى _البيت الفنى للمسرح