جدل في السعودية بعد غناء مُنقبة + فيديو

المستقلة /أثارت فتاة سعودية، مجهولة الهوية، جدلا واسعا في المملكة، بعدما ظهرت في فندق بمدينة جدة تغني أمام مجموعة من الحضور، وهو ما اعتبره البعض إهانة لا تليق بالمجتمع السعودي.

وبث ناشطون مقطع فيديو يظهر الفتاة، التي لم يتمكن أحد من تحديد هويتها، وهي تؤدي أغنية “سبحانه قدروا عليك” للفنان والملحن السعودي الراحل “فوزي محسون” في أحد فنادق جدة.

وظهر أمامها عدد من الحضور الذين تفاعلوا مع أدائها، بينما كان بعضهم يدخن الشيشة، ويستمع إلى ألحان الأغنية.

وانتقد ناشطون سعوديون تصرف الفتاة، مشيرين إلى أن الأصل هو أن الفتاة المُنتقبة تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار، وهو ما يتناقض مع أن تخرج أمام الجماهير لتغني.

في المقابل أشار آخرون إلى أن المملكة صارت تستقبل المغنيات الأجنبيات اللواتي يغنين بملابس عارية، وأنه أصبح من التناقض أن يصب مغردون غضبهم على فتاة غنت منقبة بينما لا يوجهون نقدهم لهيئة الترفيه، المدعومة من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في حفلاتها التي تتناقض مع أعراف المملكة وعاداتها.