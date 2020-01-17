جدل حول تسجيل عبد الله السعيد هدفه المئوي في الدوري المصري

المستقلة / حسام الدين جمال / ثارت حالة من الجدل حول وصول عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، للهدف رقم 100 في الدوري المصري الممتاز.

السعيد لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق شارك في تعادل بيراميدز 1-1 مع الاتحاد السكندري، مساء الخميس، في الجولة 13 من الدوري المصري، وسجل هدف فريقه.

وسدد صانع اللعب المصري المخضرم ركلة ركنية التفت بشكل رائع وسكنت شباك عماد السيد حارس الاتحاد، الذي فشل في إبعادها بيده.

عدة مصادر إعلامية مصرية اعتبرت أن الهدف لن يحسب للسعيد، بسبب لمس الكرة يد الحارس قبل دخولها، ما يعني تسجيله بالخطأ في مرماه.

وحسم إبراهيم نور الدين، حكم اللقاء، الجدل المثار حول الهدف، حيث قال في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية عقب اللقاء إنه احتسب الهدف للنجم المخضرم وليس لحارس الاتحاد.

يذكر أن عبد الله السعيد احتفل على حسابه بموقع “تويتر” بدخوله نادي الـ100 في الدوري المصري، كما احتفى أيضا نادي بيراميدز بإنجاز قائده صاحب الـ34 عاما.

وكان السعيد قد سجل 36 هدفا في الدوري المصري مع الإسماعيلي بين 2005 و2011، و50 هدفا مع الأهلي بين 2011 و2018، و14 هدفا مع بيراميدز منذ انضمامه إليه في الموسم الماضي.