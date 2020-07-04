جبهة النجيفي تعترض على تغييرات الكاظمي وتؤكد انها تفتقر “للتوازن” بين المكونات

(المستقلة)… اعلنت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي اعتراضها على التغييرات التي تجريها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب الرفيعة في الدولة، معتبرة بأنها تفتقر إلى التوازن بين مكونات البلاد.

وقالت الجبهة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الحكومة في الوقت الحاضر تجري مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح”، معبرة عن “ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، ودورها الوطني خلال الفترة السابقة”.

واضاف البيان ان ” الجبهة تذكر رئيس مجلس الوزراء بـ”موضوع التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة”.

وتابع البيان أن “هذا من شأنه ان يبعث رسائل طمأنة للجميع بان هناك فرصة لإصلاح حقيقي وان النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة وليست هناك أزمة ثقة بالشركاء الذين قدموا الغالي والنفيس في الفترة الماضية من اجل أمن واستقرار العراق”.

واكد البيان انه “قد آن الأوان ان يكون الجميع على قدم المساواة في خدمة اهلهم وبلدهم”.

وصدرت آخر قرارات التغيير قبل ساعات بإنهاء تكليف فالح فيصل فهد الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم محمد جلال الاعرجي بديلاً عنه.

كما تم إنهاء مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة الجهاز.

ويشكو السنة والكورد من التهميش وغياب التوازن في مؤسسات الدولة وخاصة بالنسبة للمناصب الرفيعة.(النهاية)