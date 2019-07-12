جبار النجدي يكشف عن تفاصيل صادمة عن وضعه الصحي ويدعو اتحاد الادباء للوقوف معه

(المستقلة)..كشف الشاعر والناقد جبار النجدي عن تفاصيل صادمة عن وضعه الصحي.

وقال في لقاء اجراه الكاتب والصحفي داود الفريح ” انني اعاني ومنذ شهور من سوفان في عظم المفصل في قدمي اليسرى، ومازلت مستمرا بالعلاج لكن دون تحسن وبعد مراجعات طبية كثيرة اجريتها من أجل تلقي العلاج اللازم نصحني عدة الاطباء بضرورة اجراء رحلة علاجية الى خارج العراق.

وتحدث النجدي عن تفاصيل مرضه مبينا بأنه لا يستطيع المشي منذ شهرين تقريبا بسبب تزايد الآم المرض عليه، مما تسبب بعدم خروجه من البيت الامر الذي تسبب بتردي وضعه المادي . داعيا اتحاد الادباء في البصرة والعراق للوقوف معه ومتابعة اجراءات علاجه. ومناشدة وزير الثقافة الدكتور عبد الامير الحمداني للسعي في توفير فرصة علاجه خارج العراق .

وعن الادباء الذين قاموا بزيارته اشار الى زيارة الشاعر علي الامارة الذي وعد بالسعي لاجراء علاجه خارج العراق. شاكرا جهوده المبذولة في السعي المتواصل من اجل تأمين وضعه الصحي.

يذكر ان الناقد جبار النجدي هو احد اعضاء اتحاد الادباء والكتاب في البصرة وله عدة مؤلفات في مجال النقد .