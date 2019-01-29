جاهوش ينفي خبر انزال الامريكان في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفى النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي جاهوش ، اليوم الاثنين، ما نسب اليه بالتصريح عن انزال نفذته القوات الامريكية في محافظة ميسان.

وقال جاهوش ” هناك معلومة وردت من الاستخبارات العسكرية تفيد بان القوات الأمريكية ستتخذ من منطقة الطيب الحدودية في محافظة ميسان مقرات لها “.

وأشار إلى انه ” وبحسب الاستخبارات العسكرية فان القوات الامريكية رفضت اتخاذ موقع الفيلق السابع التي كانت تتخذه كمقر لها في الماضي”.

واكد انه لم يصرح باي تصريح خارج نطاق هذه المعلومات ، وان ما نسب له من صريحات هي عارية عن الصحة.