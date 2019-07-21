جانيت جاكسون بدلا عن نيكي ميناج في “موسم جدة”

(المستقلة)..بعد أيام من البلبلة التي رافقت اعتذار المغنية نيكي ميناج عن عدم إحياء حفلها الأول الذي كان مقرراً في المملكة العربية السعودية، تحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغنّي الراب فيفتي سنت حفلاً في السعودية الخميس في إطار مهرجان فنّي تستضيفه مدينة جدّة، بحسب ما أعلن المنظمون.

وأعلن الحساب الرسمي للموسم عن توقيت وتفاصيل الحفل الذي ستحييه شقيقة “ملك البوب” مايكل جاكسون.

كما وأعلن منظمو “موسم جدة” في تغريدة على حساب الفعالية على تويتر أنّ “أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي”. كذلك فإن المغنّي البريطاني ليام باين والـ”دي جاي” الأميركي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان الذي تنتهي فعالياته الخميس في مدينة جدة المعروفة بعروس البحر الأحمر.