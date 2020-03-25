جانب الكرخ من بغداد لم يسجل أي إصابة بكرونا لليوم الثالث على التوالي

( المستقلة)…. أعلن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسم لطيف الحجامي عدم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا في جانب الكرخ لليوم الثالث على التوالي، مشيراً إلى بدء وتفعيل فحوصات الفايروس في مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية.

وقال الحجامي في بيان له تلقته ( المستقلة). اليوم الأربعاء إنه تم “بدء وتفعيل فحوصات الكشف عن فايروس كورونابعد إكمال كافة الإجراءات وتجهيز المختبرات بكافة المواد الطبية والمختبرية اللازمة لإجراء الفحوصات المختبرية“.

وأضاف أن “الهدف الأساسي من افتتاح المختبر هو لتسريع إجراء عمليات الفحص التي كانت تتم فقط في مختبراتوزارة الصحة ونظراً لحصول ضغط على مختبرات الوزارة وطول فترة انتظار النتائج، قررت دائرة صحة الكرخ إجراءالفحوصات ضمن الدائرة وخصصت مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية وتجهيزها بكافةالمستلزمات المطلوبة للفحوصات وحسب المعايير والقياسات العالمية“، مبيناً أن “الفحوصات المختبرية ستكون لجميعالمؤسسات الصحية للحالات المشتبه بها في جميع مناطق الكرخ“.

وتابع، أن “الدائرة لم تسجل أية إصابة لليوم الثالث على التوالي، وأملنا أن نحدد من الإصابات والقضاء على الفايروسفي جانب الكرخ وكل ذلك يعود إلى مدى التزام المواطنين بتطبيق شروط السلامة وإجراءات حظر التجول“، داعياً “جميعالمواطنين للتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة الشعور بإحدى حالات وأعراض فايروس كورونا كالحمىوالصداع“. ( النهاية)