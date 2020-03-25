جامعة كربلاء تجهز الصحة بقناع واقي الكتروني بتقنية 3D

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. اعلنت كلية الهندسة جامعة كربلاء ،عن تجهيز دائرة صحة كربلاء بـ 100 قناع الكتروني واقي لمرض فايروس كورونا يعمل بتقنية D3.

وقالت الجامعة في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “ملاكات كلية الهندسة في الجامعة تمكنت من انتاج قناعا واقيا من فايروس كورونا بالاعتماد على تقنية التكنولوجيا المفتوحة وبطريقة الطباعة D3 من قبل قسم هندسة الطب الحياتي “.

وأوضح البيان “ان الكلية جهزت ١٠٠ قطعة لدائرة صحة كربلاء بالتعاون مع هيأة الحشد الشعبي لواء 15 ، فيما العمل جار لإنتاج منظومة لتعقيم الايدي أوتوماتيكيا ووضعها في الاماكن العامة والمؤسسات” .