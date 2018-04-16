جامعة ايوا الامريكية تستضيف الخطاط العراقي غازي المشعل

(المستقلة).. استضاف قسم اللغات والثقافات العالمية بجامعة ايوا الامريكية الخطاط العراقي غازي المشعل للحديث عن فن الخط العربي الخالد ..

وقالت البروفيسورة غنوة الأمين مقررة القسم : انه ضمن خطة قسمها السنوية في التعريف بالحضارة والفنون العربية القديمة والحديثة،قدم الخطاط المشعل دراسة وافية عن نشأة الكتابة العربية قبل الاسلام وجذورها في الكتابتين الفرعونية والعراقية القديمة وأثر الاسلام الحنيف والقران الكريم في تطوير المستوى الجمالي للحرف العربي الذي ارتبط بقدسية الدين والقران .

وتعرض الخطاط في محاضرته الى انواع الخطوط العربية ومميزاتها الفنية وابرز الخطاطين العرب على مر العصور مستعينا بعدد من الوثائق والصور التوضيحية، موضحاً ان تجريد الحرف العربي وربطه بالزخرفة الاسلامية واستعماله في الدواوين والمساجد والمشاهد والأضرحة كان قد وصل الى مرحلة تكامل فريد سما بالحالة الروحية للفنان المسلم والمتلقي على حد سواء ..

واضاف كان لانفتاح الحضارة العربية على حضارات الدول التي فتحها المسلمون الأثر الفعّال في انتشار الخط العربي. وازدهاره داخل وخارج العالم الاسلامي ..

كما تناول المشعل الإسهامات الكبيرة التي قدمها الخطاط العراقي الراحل محمد سعيد الصگار في العصر الحديث والذي حاول تطويع الحرف العربي ليواكب العصر الحديث والتكنولوجيا المعاصرة دون المساس بجوهر وجمالية هذا الحرف ..ِ

ثم أقيمت ورشة تدريبية شارك فيها أربعون متدرباً من مختلف أنحاء العالم من الطلبة والأساتذة والمهتمين بالفنون العربية والإسلامية قدم فيها المحاضر تدريبات عملية سريعة لخطي النسخ والكوفي ومميزاتهما ، اضافة الى تدريبات عملية اخرى حول تجهيز اقلام الخط والورق المناسب وتوزيع المساحات ..

هذا و قررت الجامعة ، كما ذكرت البروفيسورة غنوة، ونظراً للرغبة والإقبال الشديد من قبل الطلبة والأساتذة الاستمرار في إقامة دورات اخرى في الخط العربي والفنون الاسلامية الاخرى .

يذكر ان جامعة ايوا هي واحدة من اعرق جامعات العالم وقد أُسست في العام ١٨٥٨ م وهي جامعة حكومية تقع بولاية ايوا بالغرب الأوسط الامريكي وتضم اكثر من ستة وثلاثين الف طالب من جميع أنحاء العالم موزعين على حوالي المائة كلية وقسم وإدارة .