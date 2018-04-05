جامعة النيل الاهلية توقع اتفاقية لرفع كفاءة القطاع اللوجستي في دول البحر المتوسط

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وقعت جامعة النيل الأهلية أمس إتفاقية للتفاهم مع مجموعة جوبا الاستشارية الممولة من بنك الإستثمار الأوروبي ؛ وتهدف الإتفاقية إلى رفع كفاءة القطاع اللوجيستي في دول البحر المتوسط ؛ خاصة وأن المهام المنوط بها هذه المجموعة هي رفع كفاءة التعليم الجامعي في تخصص اللوجيستيات وإدارة العمليات الإنتاجية والتوزيعية .

ويموجب الإتفاقية فإن جامعة النيل الأهلية والأكاديمية البحرية هما المؤسستان التي تم اختيارهما بواسطة المجموعة للتعاون في تنفيذ المهام الموكلة للمجموعة ؛ كما تم اختيار جامعتين في كل من المغرب والأردن وتونس والجزائر .

من جانبه قال الدكتور وائل عقل ؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية ؛ بأن هذه الإتفاقية ستؤدي إلى رفع كفاءة العملية التدريبية لبكالريوس إدارة اللوجستيتات الذي تقدمه جامعة النيل ؛ حتى يتساوي مع ما تقدمه الجامعات الأوروبية في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور حسن علي ؛ عميد كلية الإدارة بجامعة النيل ؛ بأن الإتفاقية تفتح الباب للتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية في موضوعات التبادل الطلابي والتدريب العملي مع هذه الجامعات .

وقع إتفاقية التفاهم من جامعة النيل الدكتور وائل عقل ؛ نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية ؛ وعميد كلية الهندسة ؛ بحضور الدكتور حسن علي ؛ عميد كلية الإدارة بالجامعة ؛ ومن مجموعة جوبا د. زافييرلوك مدير المشروع بالمجموعة