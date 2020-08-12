جامعة الدول العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية

المستقلة /- ادانت جامعة الدول العربية، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية واخرها الذي ادى الى مقتل ضابطين عراقيين.

وقال رئيس الجامعة أحمد ابو الغيط في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ندين ونستنكر بأشد العبارات القصف التركي في ١١ اب الجاري على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي اسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء”.

واضاف ان “ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأحسن الجوار”.

من جانبه ذكر مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن “الجامعة تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره”.