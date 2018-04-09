جامعة البصرة تنظم لفريق مواجهة خطابات الكراهية

(المستقلة)..تلقى 29 ناشطاً من اكاديميي وطلبة جامعة البصرة تدريباً مكثفا حول طرق وآليات مواجهة خطابات الكراهية في البصرة.

وقدم معاون مدير المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية علي خلف تدريباً تضمن انجع الطرق التي من الممكن اتباعها في رصد وتحليل ومعالجة خطابات الكراهية الصادرة من وسائل الإعلام والسياسيين ورجال الدين في العراق.

كما تم اجراء تدريبات عمليه على نماذج من خطابات مسبقة تضمنت رسائل كراهية روجت لها وسائل الإعلام وذلك إستعداداً لرصد خطابات الكراهية في الفترة المقبلة ضمن العمل المخطط لانجازه في المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية الذي اعلن عن تأسيسه ضمن مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية منتصف الشهر الماضي من بيروت بمشاركة 17 شخصية قيادية دينية ومدنية واكاديمية وإعلامية من مختلف الاديان والاثنيات في العراق.

يذكر ان هذه الورشة تعد الثالثة من نوعها في البصرة والخامسة في العراق حول طرق وآليات رصد وتحليل ومعالجة خطابات الكراهية في العراق.