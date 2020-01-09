“جاستين بيبر “مصاب بمرض نادر “غير قابل للشفاء”!

المستقلة/ أعلن المغني الكندي جاستين بيبر في منشور عبر حسابه على “إنستغرام” إصابته بمرض لايم، مؤكدا أنه السبب وراء فترة الاكتئاب التي يمر بها.

ونشرت صحيفة “إس إف جيت” أن مغني البوب جاستين بيبر 25 عاما، قد أعلن عبر “إنستغرام” إصابته بمرض لايم وصرح أنه يعاني منذ عامين من المرض ومازال يتلقى العلاج، وقد وصفه بأنه غير قابل للشفاء، ويأمل أن يتحسن في الفترة المقبلة؛ إذ إنه مازال يحصل على العلاج المناسب.

ويعد داء لايم مرضا جرثوميا معديا ناجما عن بكتيريا تسمى بوريليا، والتي تصيب الإنسان عن طريق قرص قرادة اللبود التي قد تتواجد في الحيوانات مثل القوارض والغزلان، وقد أعلن بيبر عن إصابته بهذا المرض وليس ذلك فقط بل يعاني أيضا من أعراض حادة مثل الطفح الجلدي وضعف الجسم العام.

ولهذا المرض آثار جانبية مزمنة مثل تورم الغدد الليمفاوية والتهاب حاد في الحلق وآلام الصدر وضيق التنفس، وعلى الرغم من وصفه لمرضه أنه غير قابل للشفاء لكن في الغالبية العظمى من الحالات يتم علاجها بنجاح باستخدام المضادات الحيوية ويستغرق الشفاء منه من 10 أيام لأسبوعين، ولكن هذا يعتمد على مدى خطورة الحالة وحدتها، فهناك حالات تستلزم وقتا أكبر من ذلك؛ لأن المرض يتكون من ثلاث مراحل.

وكتب بيبر في المنشور: “في الوقت الذي يصفني الكثير من الناس بأني الآن أشبه الحثالة ومظهري مزر، أصارع أنا داء لايم منذ عامين، والمرض قد أثر على جلدي وبشرتي وعلى وظائفي الدماغية والصحة العامة“، وقال إنه سوف يصدر فيلما وثائقيا على موقع اليوتيوب يتكون من 10 حلقات في الـ27 من يناير الحالي يتناول فيه إصابته بالمرض وسيلقي الضوء على حياته الخاصة.