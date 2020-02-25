جاريدو يتولى تدريب الوداد المغربي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي تعيين المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق، خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

وبحسب بيان رسمي أصدره الوداد، سيبدأ جاريدو مباشرة التحضير لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ناديه السابق، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

ديسابر (43 عاما) كان قد تولى تدريب الوداد قبل شهر واحد فقط، لكنه أقيل بسبب سوء النتائج.

وسبق لديسابر تدريب الوداد في فترة أولى بين عامي 2016 و2017، غير أنه لم يحقق أي إنجازات تذكر مع الفريق البيضاوي.

يذكر أن جاريدو (50 عاما) سبق له تدريب عدة أندية عربية أبرزها الرجاء البيضاوي غريم الوداد، والأهلي المصري، والعين الإماراتي، بجانب النجم الساحلي.