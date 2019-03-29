ثوران أخطر بركان في المكسيك

(المستقلة)..نام البركان “بوبوكاتبتبيل” لأكثر من ألف عام، لكنه أصبح ناشطًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ بإطلاق أعمدة من الرماد والدخان و الحمم البركانية في السماء بانتظام.

وقررت السلطات المكسيكية رفع مستوى الخطر في واحدة من أخطر البراكين على الكوكب إلى “الأصفر” بسبب ثوران البركان، ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية إجلاء السكان.

وخرج من فوهة البركان، الليلة الماضية، أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات، وكانت منحدراته مغطاة بحمم حمراء ساخنة.

وخلال القرن الماضي شهد البركان عدة ثورات كبرى عامي 1947 و1994، وفي سنة 2000 تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان من منطقة البركان بعد تحذيرات حكومة المكسيك، وتجددت عدة ثورات بركانية بعد ذلك كان آخرها ربيع عام 2016.

المصدر: سبوتنيك