“ثوار”  لبنان يختارون مُرشحهم لرئاسة الحكومة

المستقلة.. عقدت مجموعات عديدة من المشاركين بالتظاهرات الاحتجاجية في لبنان والتي اطلق عليها “ثورة 17 تشرين” اجتماعا طارئا في أوتيل padova، ضم 60 مجموعة منظمة ومجموعة من الثورة.

وأشارت مصادر اعمية لبنانية الى أن هذه المجموعات من اليسار واليمين أعلنت عن ميلها إلى تسمية الدكتور عبد الرحمن البزري “مرشحاً لهذه الحركات الثورية في الذكرى الأولى لانطلاقتها”.

والمجموعات المشاركة هي: “المتقاعدين العسكريين، اللجان الشعبية، مجموعة طائر الفينيق، وحدة المسآلة والتخطيط، مجموعة كلنا للوطن، حزب 10452، الهيئة اللبنانية للإنقاذ، المبادرة الوطنية، الائتلاف الوطني، الحركة الفينيقية، التمويل بالنمو، حركة شباب البقاع، حراس الأرض، طاولة حوار المجتمع المدني، جبهة 17 تشرين المستقلين، رابطة خريجي العلوم السياسية شؤون الطلب”.

المصدر : ليبانون ديبايت