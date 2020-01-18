ثلوج تبوك تُبهر وسائل الإعلام العالمية

المستقلة / أبدت الصحافة العالمية اهتماماً بالغاً بالثلوج التي تساقطت أخيراً على مرتفعات جبال منطقة تبوك، وتحديداً في منطقة (نيوم).

ونشرت الصحف المقروءة والمرئية صوراً ولقطات فيديو للثلوج، مبدية دهشتها للمناظر الخلابة والبياض الذي اكتست به تلك الجبال.

قناة abc الأمريكية الإخبارية نشرت تقريراً تحت عنوان (صحراء المملكة العربية السعودية الشمالية الغربية مغطاة بالثلوج بعد عاصفة شتوية غير عادية)، حيث استعرضت صوراً ومقاطع فيديو للثلوج، مشيرة للإبل وهي تتنقل عبر الثلوج.

كما نشرت قناة RTE News الإيرلندية، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لعدد من الإبل وهي تتجول وسط الثلوج، وكتبت القناة «كانت منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية مغطاة بالثلوج حيث انتشرت موجة البرد في شمال غرب البلاد حتى نهاية الأسبوع الماضي (…) لقطات تُظهر الإبل على الجبال المغطاة بالأبيض».

قناة WION الهندية الإخبارية، استعرضت في موقعها مقاطع فيديو وصوراً للثلوج، حيث وصفت القناة الثلوج بالمذهلة، مستعرضة مشاركات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد من المغردين من مختلف دول عالم أبدوا إعجابهم ودهشتهم من مناظر الثلوج، حيث تناقلوا الصور ومقاطع الفيديو لتلك الثلوج واصفينها بالأجواء الأوروبية.