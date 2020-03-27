ثلاث خرافات عن جهاز المناعة .. تعرف عليها

المستقلة /أشارت الطبيبة الألمانية إريكا شوارتز إلى أن هناك بعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة لدى بعض الأشخاص عن جهاز المناعة وكيفية تقويته للقيام بمهامه في التصدي للفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.

ليس هناك حاجة للتطعيم

يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم لا يحتاجون إلى التطعيم لأنهم بصحة جيدة وأجسامهم قوية بما يكفي للتصدي للبكتيريا أو الفيروسات، ولكن الحقيقة هي أنه من أجل بناء جهاز المناعة لا بد أن يمرض الجسم أولا.

الإكثار من الفيتامينات يقوي جهاز المناعة على الفور

تعمل الفيتامينات بالتأكيد على تعزيز جهاز المناعة، ولكن ليس بهذه الصورة، فمن الأفضل إمداد الجسم بجرعات مناسبة وقائية ومنتظمة و”طبيعية” أيضاً من الفيتامينات لبناء جهاز المناعة وتقويته.

الجهاز المناعي في العين والأنف والحنجرة

هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الجهاز المناعي يغطي الجسم بالكامل، وينطبق ذلك أيضاً على مناطق مثل الجلد والعقد الليمفاوية والدم وخاصة الأمعاء، حيث تتفاعل البكتيريا في الأمعاء مع جهاز المناعة حتى يمكن مكافحة الأمراض، التي تتسلل للجسم عبرها.