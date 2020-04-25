ثلاث اصابات جديدة بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، حسب تاكيد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اصابتين اثنين بالفيروس هما لشخصين من منطقة السايح غربي الناصرية ملامسين لاحد المصابين ، والاصابة الثالثة لمواطن من سكنة الحبوبي وسط مدينة الناصرية كان خارج البلاد “.

ولفت الى ان ” مجموع الاصابات حتى اليوم ارتفع الى 63 اصابة منها 35 حالة شفاء “.