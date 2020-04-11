ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..قالت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، ان ” مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد اكد اصابة ثلاث حالات جديدة في المحافظة بفيروس كورونا “.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج تحاليل العينات في المختبر المركزي في بغداد ، اثبتت اصابة ثلاثة اشخاص بالفيروس “.

ولفت البيان الى ان ” مصابين اثنين هما ملامسين لمريض في منطقة السائح غربي مدينة الناصرية ، والحالة الثالثة لمواطن من منطقة السائح ايضا كان في زيارة سابقة الى محافظة بغداد “.