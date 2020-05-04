ثلاث اصابات بكورونا في ذي قار وحالة شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار ، اليوم الاثنين ، ثلاثة اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة ، حسب تاكيد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اصابتين بالفيروس لمواطنين من سكنة قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة كانا في الهند ، والاصابة الثالثة لمواطن من مدينة الناصرية كان في سفر سابق الى بغداد ، فيما سجلت حالة شفاء واحدة لاحد افراد العائلة التي كانت في جمهورية مصر ويبلغ من العمر 13 عاما وهو من سكنة منطقة الشرقية في الناصرية “.

ولفت البيان الى ان ” حصيلة الاصابات في المحافظة بفيروس كورونا وصل الى 68 اصابة منها 54 حالة شفاء “.