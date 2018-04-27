ثلاثة شهداء و883 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

(المستقلة)… أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، عرف منهم عبد السلام بكر (29 عامًا)، برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة شرقي القطاع.

إلى ذلك، أصيب 883 مواطنًا نتيجة اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي، على مسيرات العودة السلمية، وذلك في الجمعة الخامسة لفعاليات مسيرات العودة الكبرى.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إنه بلغ إجمالي الإصابات 883 إصابة، بينهم 308 تعاملت معها المستشفيات والباقين تعاملت معها النقاط الطبية، المنتشرة شرقي قطاع غزة.

وذكر، أن الإصابات التي وصلت للمستشفيات، منها اثنتان حرجة جدًا، وخمس إصابات خطيرة، فيما أصيب 37 طفلًا، و24 سيدة، بينما درجات الخطورة في مجمل الإصابات، 161 إصابة متوسطة، و135 طفيفة.

وحول أسباب الإصابات، فقد أكد القدرة، أن 138 شخصًا أصيبوا بالرصاص الحي، و18 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 32 مصابًا بالشظايا، 17 إصابة أخرى، و70 بالغاز السام.

وعن أماكن الإصابات في الجسم، فقد بيّن أن 26 إصابة بالرقبة والرأس، و45 بالأطراف العلوية، وتسع إصابات في الظهر والصدر، وثلاث في البطن والحوض، فيما 138 في الأطراف السفلية، و70 اختناق غاز، و12 في أماكن اخرى، فيما الطواقم الطبية والصحفية، أصيب منهم 11 شخصًا.