ثلاثة حكام عراقيين في دورة الأردن الدولية لكرة الهدف

(المستقلة)..أعلن رئيس اتحاد كرة الهدف سعد عبد المجيد عن مشاركة ثلاثة حكام عراقيين في الدورة التحكيمية الدولية التي تقام في العاصمة الأردنية عمان للمدة من 14 لغاية 19 من نيسان الحالي.

واشار الى ان الدورة تأتي بعد ان اصدر الاتحاد الدولي للمكفوفين قسم كرة الهدف التعديلات الجديدة في قانون اللعبة للأعوام 2018-2021 ،وتوجب على الاتحاد مواكبة التطور والتنسيق لزج الحكام الدوليين في الدورات التأهيلية التي تقام في جميع دول العالم.

وقال أن “الاتحاد اختار المشاركة في الدولة التحكيمية في إيران مطلع هذا العام لكنها تأجلت لذا ارتأينا المشاركة في دورة الأردن كونها الأقرب للعراق جغرافيا”.

واضاف عبد المجيد أن العراق يشارك بثلاثة حكام هم اياد فاروق، وسديد عبد الوهاب، اضافة اليه , مبينا ان ترشيحهم جاء “حسب توصيات لجنة الحكام المركزية في اللجنة البارالمبية العراقية لتوفر الشروط الأساسية للتأهل والترقية فيهم”

ويشارك في الدورة اثنا عشر حكماً من العراق والأردن, والسعودية, وعمان ورومانيا. بأشراف المحاضر الحكم الدولي التركي بولنت كيمون وهو احد المحاضرين الخمسة في فعالية كرة الهدف والمسموح لهم بإلقاء وتخريج الحكام الدوليين

ويتضمن منهاج الدورة محاضرات نظرية وعملية بالإضافة إلى تحكيم مباريات بطولة الشعلة الدولية التي يتزامن موعدها مع الدورة التحكيمية. ومن جانب آخر وافق الاتحاد الدولي للمكفوفين قسم كرة الهدف على فتح دورة تحكيم دولية في بغداد لتأهيل الحكام القدامى وكسب حكام جدد. ومن المؤمل أن تقام الدورة بعد الدورة الآسيوية في اندونيسيا 2018.