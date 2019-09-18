المستقلة – القاهرة – بقلم دكتور محمد سعيد

في إحدى مناجم الفحم وقف صبي صغير ابن أحد العمال ينتظر في صبر صعود المصعد وخروج مناوبة المساء؛ فرآه أحد المشرفين على العمال وسأله: أيها الصبي ماذا تفعل في هذا المكان؟ قال الصبي: إني أنتظر أبي. فقال المشرف: كيف ستتعرف عليه وسط مئات العمال الذين سيخرجون الآن وقد ارتدوا جميعاً الخوذات نفسها، ولهم الوجه نفسه الذي سوَّدَه غبار الفحم؟! وببراءة الأطفال وبثبات الواثق أجابه الصبي: إن كنتُ لن أعرف أبي؛ فلاشك أن أبي سيعرفني.. فتعجب المشرف من ثقة الصبي ويقينه الذي تحدث به.

عجيب أمر هذا الصبي وثقته في والده، وإنك لو تأملت مواقف أطفالنا لدُهشت من عمق إحساسهم ورحابة آفاقهم، على عكس ما يظن كثير من الآباء في أبنائهم. إن اليقين في وجود الله مُطلعاً علينا هو الينبوع الذي تسيل منه نُذُر الرجولة الناضجة، وتتفجر منه معاني اليقين الحي.

والإيمان بقدر الله يجعل المرء صلب العود لا يميل مع كل ريح ولا ينحني مع أية كبوة، وعلى راغبي الكمال وطالبي المروءة أن يتحصنوا بيقين أن الله مُطَّلِع عليهم بعين الرحمة التي تعينهم على هزيمة الصعاب، وتجاوز المحن والانتصار في أغلب معارك الحياة،وقد استأنس هؤلاء بربهم، وركنوا إلى قضائه وقدره، واستظهروا عونه كلما راب أمر أو أظلم أفق.

وإني لأذكر في هذا السياق ما قاله ابن عطاء الله السكندري في ذلك اليقين بالله وفي لطف قدره، وقد أوجز في بلاغة نادرة: “لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فهو قد ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد”

إن المتشبث بالعناية العليا تنقذه مما يحلُّ به من مشاعر الضيق والارتباك، والاستسلام لها بداية لنهوض شامل في الإرادة يطبع أعمال المرء كلها بالثبات الراسخ، ويصبغها بالأمل والصلاح. إنها تلك الصلة الروحية بين العبد وربه والتي تكسبه طمأنينة المحتسب الذي ينظر إلى ربه نظرة الشفوق المرتقب لرحمته والآمل في عطائه ومنّته.

كما يتجلى هذا اليقين حال تلقي هزات الدهر وصدماته غير المتوقعة، فإن الواثق يستشعر السكينة التامة في تلقي تلك الضربات، ويضبط إيقاع نفسه أمام ما يظهر مُحيراً أو مُروعاً منها، فإن القلق يقود حتماً إلى الغرق، والأمل يسلم إلى الأمان والسكينة والارتقاء.

فلنتمسك بِعُرى اليقين في الله الذي يقودنا إلى التوفيق، إنه النهج الأقوم الذي يشقه المرء لنفسه بين دروب الحياة المتشعبة، والخط الذي نلتمس فيه النجاة بين منحنياتها المتعرجة.