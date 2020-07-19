ثغرة في هواتف سامسونج منذ 2014 تسمح باختراقها

من الطبيعي أن تكون هناك ثغرات في أنظمة التشغيل بكافة أنواعها، لكن ماذا لو عرفت أن هناك ثغرة في هواتف سامسونج جالكسي موجودة منذ عام 2014 ولم يتم حلها! وتحديدًا منذ هواتف سامسونج جالكسي S20 وجالكسي نوت 4! وهذه الثغرة وبكل بساطة تتيح للمخترقين اختراق هاتفك بشكل شبه كامل!ثغرة في هواتف سامسونج

سامسونج قد بدأت فعليًا في إرسال تحديث مايو الأمني حتى قبل إتاحته من جوجل! وقد بدأت هواتف جالكسي S20 الأحدث في الحصول على هذا التحديث بشكل طبيعي ومعتاد، لكن عندما بدأ المتخصصين في التنقيب في سجل التغييرات المتعلق بالتحديث الجديد اكتشفوا أن التحديث الجديد قد حل 9 ثغرات موجودة في نظام أندرويد نفسه، وكذلك فقد خلّص المستخدمين من 19 ثغرة موجودة في واجهة تشغيل سامسونج، ومن ضمن هذه الثغرات كانت الثغرة التي نتحدث عنها.

هذه الثغرة الخطيرة تتيح للمخترقين الوصول لمكتبات نظام أندرويد واختراق الهاتف بشكل شبه كامل -هذا إن كانوا محترفين بالطبع- من خلال ملفات .qmg التي تدعمها هواتف سامسونج، وهذه الملفات هي ملفات من تطوير شركة Quramsoft الكورية والتي يتم استخدامها في الثيمات الخاصة بهواتف سامسونج والتي يمكنك الحصول عليها من متجر جالكسي أو غيره.

المتخصصين قد اكتشفوا أن هذه الثغرة تتيح للمخترقين تنفيذ الأوامر عن بعد مباشرة من خلال ملفات .qmt تلك، وأبرز طريقة لتنفيذ هذا الاختراق هي عن طريق إرسال ملفات .qmt للضحية عن طريق رسائل MMS العادية! والمثير للدهشة وكما أسلفنا الذكر أن هذه الثغرة موجودة منذ ست سنوات كاملة وتؤثر على هواتف سامسونج القديمة والحديثة.

كما أخبرناكم، سامسونج قد حلّت هذه الثغرة في تحديث مايو والذي وصل لهواتف جالكسي S20، وفي حالة أنك تمتلك أحد هواتف السلسلة فكل ما عليك فعله هو تحديث النظام، أما وإن كان هاتفك أقدم فعليك بانتظار التحديث وتنصيبه فورًا، وحتى ذلك الوقت تجنب فتح أي روابط أو تحميل أي ملفات تنتهي بالصيغة .qmt وللحيطة لا تقم بتحميل أية ملفات من خارج متجر بلاي والمنصات الموثوقة.