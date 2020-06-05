ثاني مواطن ميساني يعلن تفريغ منزله للمصابين بكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلن رئيس مجلس قضاء العمارة علي عطية الصببحاوي عن وضع منزله تحت تصرف دائرة صحة ميسان، التي أطلقت نداء بأنها لا تستطيع أن تستوعب أعداد المصابين بكورونا ..

وقال الصببحاوي في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، بعد أن قامت مجموعة من الشباب منع دائرة صحة ميسان من استخدام مستشفى الزهراوي والطفل وسط العمارة للمصابين كورونا دون أن يحرك الجميع ساكناً، أعلن من باب الواجب الإنساني وكمواطن عراقي ان اقدم خدمة لاخواننا المصابين او الملامسين بتفريغ بيتي المكون من ٦ ست غرف نظيفة تصلح للحجر.

وأشار الى أنه “ينتظر وبشوق اتصال من الجهات المعنية لتفريغ البيت في اي لحظة يأمرون فيها ساكون خادم لهذا العمل الإنساني” .

يذكر أن أصحاب الحسينيات على طريق البتيرة وضعوا الحسينيات تحت تصرف صحة المحافظة بعد موجة رفض شعبي منعت الصحة من استخدام مستشفى الزهراوي والطفل للمصابين كورونا .