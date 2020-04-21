تيم حسن يُعلن خبرا سيئا لجمهوره

أعلن الممثل السوري تيم حسن خروج مسلسل “الهيبة” في جزأه الرابع من السباق الرمضاني، وذلك بسبب تأجيل تصوير المشاهد المتبقية بسبب جائحة فيروس كورنا.

وكتب تيم على صفحته عبر “انستجرام”:”جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض #الهيبة_الرد لاحق و ‎فـور تحديده إن شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا”.

وكان تيم حسن قد بدأ تصوير مشاهد المسلسل الأولى خلال شهر يناير الماضي، بعدما حسمت الجهة المنتجة بأن تكون إحدى المناطق في سوريا أولى شرارة بدء العمل رسميا لتصوير العمل الدرامي، حيث تدور بعض أحداث المسلسل هناك، على أن يتم تصوير بقية المشاهد في لبنان كبقية المواسم الثلاثة من العمل.