تير شتيجن جاهز لدعم برشلونة أمام غرناطة

المستقلة / حسام الدين جمال / أكدت تقارير صحفية جاهزية مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، للمشاركة مع فريقه أمام غرناطة، الأحد، بالجولة 20 من الدوري الإسباني، بعد تعافيه من الإصابة.

شتيجن أصيب في الركبة اليمنى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليغيب عن آخر مباراتين للفريق الكتالوني،

وفشل البارسا في الفوز في المباراتين التي غاب عنهما تير شتيجن وتم الاعتماد على نيتو الحارس الثاني، حيث سقط الفريق في فخ التعادل (2-2) مع إسبانيول في الجولة 19 من الليجا، قبل أن يخسر 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، المقربة من النادي الكتالوني، إن شتيجن، الذي عاد مؤخرا لتدريبات برشلونة، جاهز للمشاركة أساسيا في المواجهة المرتقبة أمام غرناطة، وأن المدرب كيكي سيتين قرر بالفعل الاعتماد عليه في المباراة.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، متأخرا بفارق 3 أهداف عن غريمه ريال مدريد الذي اعتلى الصدارة بـ43 نقطة من 20 لقاء.

يذكر أن تير شتيجن صاحب الـ27 عاما شارك في 23 مباراة مع البارسا هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبلت خلالها شباكه 24 هدفا.