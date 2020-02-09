تيار الصدر يهدد بإسقاط علاوي.. تعرف على السبب

المستقلة /قال كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر “إذا سمع السيد مقتدى أنه (علاوي) أعطى لجهة، بالذات الفصائل (الشيعية)، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في ثلاثة أيام”.

هدّد قيادي في تيار الصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي بـ”اسقاطه” خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصا من الفصائل الشيعية.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

كما شدّد العيساوي على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وأيَّد الصدر تكليف علاوي رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار انّه مقرب من النخبة الحاكمة. وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها.

وحذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحا انّه “إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) الخضراء” حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.

وتابع “غصبا عنهم سيقبلون”.

وثمة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءا من تيار الزعيم الشيعي في السابق قبل أن تنفصل عنه.

وعلى الرغم من إعلان الصدر تأييده لتكليف الوزير الاسبق، شدّد العيساوي على أنّ التيار “غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل اننا أعطينا عدم ممانعة”.

وأوضح “نحن ضد فكرة فض (الاحتجاجات). نحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها (…) وتفتيشها” بعدما قال إنّ هناك من “يدخل المخدرات” الى المشاركين فيها، مشدّدا على أن الخط الاحمر الوحيد هو “رمزية السيد مقتدى”.