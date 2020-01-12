تويوتا تكشف عن سيارة بتصميم مستقبلي في معرض طوكيو 2020

المستقلة … تويوتا بريوس جديدة مستقبلية التصميم ترسم شكل السيارة القادمة ، ظهرت ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات 2020 .

اسم السيارة الاختبارية التي نتحدث عنها في هذا الخبر تويوتا Ambient RD بريوس PHV ، وتعتبر أول سيارات تويوتا التي ظهرت خلال عام 2020 الجديد ، وهي توثق نتيجة تعاون جمع بين تويوتا موديليستا – Toyota Modellista مع تويوتا تي ار دي – Toyota TRD .

ومن باب المعرفة يعتبر قسم تويوتا موديليستا لدى الشركة اليابانية متخصصة بالتحسينات المرئية والبصرية ، أما تويوتا TRD فهو القسم الخاص بتعديل سيارات تويوتا وتحسين الأداء الديناميكة فيها ، لتكون نتيجة هذا التعاون سيارة اختبارية جديدة .

هذا فيديو لـ تويوتا بريوس جديدة مستقبلية ترسم هوية تصميم الجيل القادم من السيارة اليابانية الهجينة :

تحمل سيارة تويوتا Ambient RD بريوس PHV الاختبارية تصميم خارجي فضائي برسم مستقبل هوية أشكال سيارات تويوتا الإنتاجية القادمة وبالتحديد السيارة الهجينة بريوس التي كانت بدايتها منذ شهر ديسمبر من عام 1997 وتفر منها حتى الآن أربعة أجيال ترتيها كالتالي :

الجيل الأول صنع من 1997 حتى عام 2003 .

الجيل الثاني من عام 2003 حتى 2009 .

الجيل الثالث من سنة 2009 واستمر حتى عام 2015 .

الجيل الرابع والحالي كانت بدايته منذ سنة 2015 .

والآن نحن نتحدث عن سيارة اختبارية تمهد الطريق لرسم هوية تصميم تويوتا بريوس جديدة قادمة تمثل الجيل الخامس من هذا الطراز الاقتصادي الهجين .

من خلال الفيديو نلاحظ أن تويوتا Ambient RD بريوس PHV الاختبارية تمتلك هيكل أبيض اللون يحتوي على لمسات سوداء لامعة وصلت إلى الزجاج الأسود ، أما المصابيح الأمامي فتأتي من عالم الفضاء ، وحصلت السيارة على مقدمة طويلة تضمن خطوط حادة وتصميم مستقبلي ، ومن الجوانب نلاحظ الجنوط المميزة التي تجمع بين الأسود والأبيض والأزرق ، ونلاحظ الخطوط والانحناءات في كل مكان التي تضيف هوية هجومية مستقبلية ، كما أن الهوية المختلفة وصلت إلى المصابيح الخلفية ومشتت الهواء .

بدون أي شك تعتمد هذه السيارة الاختبارية التي تمهد الطريق لـ تويوتا بريوس جديدة قادمة على نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين مع محرك كهربائي (سيتم شحنه بواسطة مقبس كهربائي بتقنية بلج ان هايبرد) .