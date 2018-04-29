تويتر يكشف عن ميزة جديدة تبرز “لينكات” الأخبار على التايم لاين

(المستقلة) … كشف تقرير لموقع Buzzfeed عن إطلاق تويتر لميزة جديدة تبرز “لينكات” الأخبار التى قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به، كما سيرى المستخدم أسفل القصة الاخبارية، جميع التغريدات التى تشير إلى هذا الرابط الإخبارى المعين.

تم طرح الميزة لجميع مستخدمى Twitter عبر iOS وAndroid وويب، وأكد متحدث باسم تويتر هذه الميزة الجديدة لموقع BuzzFeed News.

وعلى مدى العامين الماضيين، اهتم موقع تويتر بالأخبار بشكل كبير، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة “الشبكات الاجتماعية” إلى “الأخبار” بمتجر التطبيقات فى أبريل 2016، وأصبحت الآن تبث بثًا إخباريًا مباشرًا جنبًا إلى جنب مع التايم لاين المحلى ؛ الذى يعرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين فى قسم Explore.