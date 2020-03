تويتر يطلب من جميع موظفيها والبالغ عددهم 4900 العمل من المنزل

المستقلة … طلبت شركة تويتر من جميع موظفيها والبالغ عددهم 4900 موظف، العمل من المنزل حتى إشعار آخر للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في معظم دول العالم.

وأوضحت في بيان نشرته على “تويتر”: نتفهم أن هذه الخطوة غير مسبوقة، لكن الأوقات التي نمر بها غير مسبوقة أيضاً.

وكانت الشركة شجعت موظفيها بشدة على العمل من المنزل، في إعلان سابق صادر بتاريخ 2 مارس مع جعله إلزاميًا للموظفين في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية.

Today we informed all Twitter employees globally they must work from home to support worldwide efforts to stop the spread of #COVID19. This moves beyond our earlier guidance of “strongly encouraging work from home.” https://t.co/xQ6Xa4BHg0

— Twitter Comms (@TwitterComms) March 12, 2020