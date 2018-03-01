تويتر يضيف خاصية جديدة

(المستقلة)..أعلن موقع تويتر، عن إضافة خاصية جديدة انتظرها عشاقه لسنوات، تسمح بحفظ التغريدات بشكل شخصي لمطالعتها في وقت لاحق.فأطلق خاصية Bookmarks أو “العلامات المرجعية”، بشكل رسمي لجميع المستخدمين.

وأوضح تويتر أن “العلامات المرجعية” ستكون شخصية، أي أن المستخدم فقط هو من يمكنه الاطلاع عليها، وستكون العلامات مخزنة في الحساب الشخصي، وفقا للترتيب الذي حُفظت به.

كما كشف الموقع عن طريقة حفظ التغريدات، وذلك عبر الضغط على زر “مشاركة” في الركن الأيمن السفلي من التغريدة، ثم اختيار “إضافة تغريدة إلى العلامات المرجعية”.

يشار إلى أن زر “مشاركة” الجديد، سيسمح أيضا للمستخدمين بإرسال التغريدات عبر رسالة خاصة أو مشاركة التغريدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.