تويتر يزيل صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية

(المستقلة).. أزالت شركة تويتر صورة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصتها للتواصل الاجتماعي بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة نيويورك تايمز.

ونشر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو/ حزيران وكتب فيها “في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم” واستخدم صورة له في الخلفية.

وصورة الخلفية كان قد التقطها مصور نيويورك تايمز لتنشر مع تحقيق في سبتمبر أيلول 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت.

وتعرض تويتر الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول “هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية”.

وهذه هي أحدث خطوة تتخذها تويتر لإزالة تغريدات لترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو لأنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.

وبدأت تويتر التحرك ضد تغريدات ترامب في مايو أيار وتصادمت معه مرارا منذ ذلك الحين. وهدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفت تويتر إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة وحجبت تغريدة عن النهب قالت إنها تحرض على العنف.

وأزالت منصات تويتر وفيسبوك وإنستجرام كذلك مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي في منيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ولم ترد تويتر أو نيويورك تايمز عندما اتصلت بهما رويترز للتعليق.