تويتر : مرسوم ترامب رجعي ويسيس القانون

(المستقلة)..أكد موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بشأن شركات الإنترنت، رجعيًا ومسيسًا للقانون الأساسي.

وقال الموقع في بيان “إن هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية.

وأضاف البيان أن “أي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت”.

ويشير تويتر في بيانه إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدرت في عام 1996، والتي تضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرًا أو مصدرًا مستقلًا للمعلومات المقدمة من قبل طرف ثالث.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس أنه سيسعى إلى إغلاق موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

ويريد ترامب “حذف أو تعديل” مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

المصدر: سبوتنيك