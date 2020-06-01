تويتر تتلقى عرضا بنقل مقرها من أميركا

دعا مسؤول في الحكومة الألمانية شركة تويتر إلى نقل مقرها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وذلك على خلفية الصدام الواقع بين الشركة والرئيس الأمريكية دونالد ترامب.

ووجه المسؤول الحكومة الألماني، توماس جارزومبيك، في تغريدة نقلها موقع “ذي هيل”، دعوته لشبكة تويتر لنقل المقر الرئيسي إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستقدم لشبكة تويتر الحرية في توجيه الانتقادات إلى الحكومة، وأيضاً الحرية في محاربة الأخبار الزائفة.

وأصدر ترامب قرارا، يوم الخميس الماضي، لإعطاء الحكومة الأمريكية المزيد من الصلاحيات للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة للنزاع القائم بين تويتر والرئيس الأمريكي ترامب حول علامة ظهرت على إحدى تغريدات ترامب تؤكد على المعلومات الخاطئة التي ذكرت في التغريدة.

ومن ثم بدأت شبكة تويتر الاجتماعية في تمكين نفس العلامة التي تشير إلى المعلومات الخاطئة في الكثير من التغريدات على الشبكة الاجتماعية، وهو ما أدى إلى توجيه ترامب اتهامات لتويتر بالتحيز للمحافظين، وهي نفس الاتهامات التي وجهت في وقت سابق لشبكة الفيس بوك الاجتماعية.

يشار إلى أن توماس جارزومبيك قد أكد في التغريدة على أن ألمانيا لديها نظام تكنولوجي رائع يتوافق مع أهداف شبكة تويتر.