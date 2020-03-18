تونس تفرض حظر التجوال 15 يوما

المستقلة /أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، بدء العمل بقرار حظر التجوال اعتباراً من السادسة صباحا ليوم الأربعاء، ولمدة 15 يوماً، وذلك في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس سعيد في بيان وجهه مساء الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر القناة الرسمية إنه اصدر أمراً للقوات المسلحة والأمن للقيام بدوريات مشتركة داخل البلاد لتطبيق هذا الاجراء الاستثنائي الذي سيستمر 15 يوما.

ودعا التونسيين إلى البقاء في البيوت وتجنب التجمعات والالتزام والانضباط التلقائي بتطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية لتحقيق مقاصد وأهداف الخطة الوطنية لمجابهة الفيروس.

وحث البرلمان لوضع التشريعات الضرورية الكفيلة بدعم التآزر بين التونسيين والتعويض لمن منعوا من العمل على غرار إعادة جدولة الديون لمن اجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي.

واقترح التبرع بنصف الأجر لكبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، داعياً المؤسسات المالية الدولية إلى تفهم الأوضاع ودقة المرحلة التي تمر بها تونس.