تونس ترفض دعوة ألمانيا لمؤتمر برلين

المستقلة / أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحة أن الرفض جاء بسبب الدعوة المتأخرة التي وجهتها ألمانيا لتونس الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الخارجية التونسية بيانها “بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق… فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر”.

وأضافت أن تونس التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين ودعت إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أن تونس من أكثر الدول تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا.