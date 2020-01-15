تونس : الكشف عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب و أردوغان

المستقلة/ وافق مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، على مناقشة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، حول ما دار في زيارته الغامضة إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب مصادر للقناة ، فإن أغلب النواب صوتوا لصالح إدراج “زيارة تركيا” ضمن جدول الأعمال في مجلس النواب، يوم الأربعاء.

الغنوشي: التقيت أردوغان بصفتي الحزبية وليس كوني رئيسا للبرلمان التونسي.

من جانبه قال راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، إن زيارته الى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي كانت بصفته رئيسا لحزب حركة النهضة الإسلامية وليس رئيسا للبرلمان التونسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

والتقى الغنوشي الرئيس التركي، في أنقرة، بعد يوم واحد فقط من رفض البرلمان منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وسط مخاوف من تدخل تركي في الشأن الداخلي لتونس.