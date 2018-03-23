توم كروز يعود الى أبو ظبي لتصوير جزء جديد من فيلم “مهمة مستحيلة”

(المستقلة)…. من جديد عاد الممثل الامريكي توم روز الى ابو ظبي عاصمة الامارات من اجل تصوير جزء جديد من سلسلة أفلامه الشهيرة، فيلم “مهمة مستحيلة”.

ورحبت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وtwofour54، بالممثل توم كروز، وطاقم العمل وفريق التصوير المشارك في الفيلم قائلةً: “لقد نجحت الجهود المشتركة لـtwofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام في جذب هذا الفيلم الكبير، الذي يعد خامس أفلام هوليوود للتصوير والإنتاج في إمارة أبوظبي، والاستفادة من حسم برنامج الحوافز المقدم من اللجنة، مواقع التصوير المذهلة، الخبرات الإعلامية المتراكمة والبيئة الإعلامية المزدهرة في أبوظبي التي تدعم الأعمال الإنتاجية بكافة أحجامها”.

وأضافت المهيري: “تعتبر شركة “بارامونت بيكتشرز” واحدة من أهم وأبرز استوديوهات السينما العالمية، وقد تمكنت twofour54 من توفير الدعم اللازم لفريق عمل فيلم (مهمة مستحيلة: السقوط) الذي تقوم الشركة بإنتاجه، بما ضمن سير عملية التصوير والإنتاج بسلاسة تامة. ونتوقع استقطاب المزيد من صنّاع الأفلام إلى إمارة أبوظبي في المستقبل”.(النهاية)