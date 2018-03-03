توم كروز وكيم باسنجر وميل غيبسون أسوأ الممثلين في 2017

(المستقلة).. حصل فيلم “إيموجي موفي” الذي يدور حول أيقونات تعبيرية متكلمة، على 4 ألقاب “راتزي” منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو.

وتمنح جوائز “راتزي” سنويا منذ عام 1980، وهي النسخة الهزلية من جوائز الأوسكار، وجائزتها توتة مطلية باللون الذهبي قيمتها 4.97 دولار.

وتوج توم كروز بلقب أسوأ ممثل في دور رئيسي عن فيلم “ذي مامي”، الذي لعب فيه دور ضابط في الجيش الأميركي يطلق مسخا عن طريق الخطأ بنبش قبر أثري.

وحصل ميل غيبسون على جائزة أسوأ ممثل في دور مساعد، عن دوره في فيلم “داديز هوم 2″، وفاز تايلر بيري بجائزة أسوأ ممثلة، عن دوره الذي جسد فيه شخصية امرأة في فيلم “بو 2: إيه ماديا هالويين”.

وذهبت جائزة أسوأ ممثلة في دور مساعد، لنجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار كيم باسنجر، عن دورها في فيلم “فيفتي شيدز داركر”.

وحصل الفيلم المأخوذ عن المسلسل التلفزيوني “بايووتش” على لقب اختيار الجمهور لأسوأ فيلم.