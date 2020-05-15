توقيف نجمة تيك توك عربية بسبب فيديو خادش

ألقت مباحث الآداب في مصر، الخميس، على فتاة مصرية من مشاهير تطبيق “التيك توك”، وذلك لنشرها مقطعا يحتوي على مضمون يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، ووفقا لموقع “اليوم السابع”.

وكانت مباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات للفتاة الشهيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” ترتدي فيها ملابس فاضحة وتؤدي حركات مثيرة.

وتعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لها وتبين أنها فتاة تدعى مودة الأدهم من محافظة مرسى مطروح، وقدمت منذ عدة سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات التيك توك، وتقيم في شقة بمدينتى بمنطقة التجمع الأول، وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشاريع وتقدر ثروتها بالملايين، وقامت قوة من مباحث الآداب بمداهمة شقتها بمدينتى بمنطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة بوقت قليل وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها.

وبعد التحريات توجهت مأمورية لمكان اختبائها داخل مجمّع شهير بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة وتم ضبطها.

وبحسب “اليوم السابع”، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.