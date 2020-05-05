توقيف نجل الداعية وجب العتيبي

أوقفت شرطة منطقة القصيم، شابا سعوديا، بعد نشره تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للمنطقة وأثارت موجة غضب واسعة ضده ومطالب بمحاسبته، مالبثت أن وجدت استجابة سريعة من الجهات المختصة.

ولم تذكر الشرطة اسم الشاب، لكن البيان الرسمي جاء بعد ردود غاضبة من سكان ينتمون لمنطقة القصيم ضد عمر العتيبي، نجل الداعية وجب بن علي العتيبي الذي تم تعيينه قبل أيام في منصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة.

واكتفى بيان الشرطة بالقول: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة، وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة”.