توقيف فتاة حاولت تسميم ملكة جمال إيران

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال إيران للعام 2019 (Lily ahmad ali) ان الشرطة البريطانية اوقفت الفتاة التي وضعت لها السم في طعامها.

وقالت ليلى ان الجانية عادت الى لندن بعد معلومات وصلت اليها عن عدم وجود أي شكوك حولها في قضية محاولة القتل و ان الاتهامات طالت سائق ملكة الجمال , مبينة ان عملية التوقيف تمت في المطار و التحقيقات مازالت جارية حول الاسباب التي دفعت السيدة الثلاثينية الى مثل هذه الفعلة .

واضافت: أريد أعرف ماهي الدوافع التي حرضتها للقيام بعملية محاولة القتل ؟ هل حقاً كما أعتقدت ان الغيرة هي السبب ؟ لا ادري كيف سمح لها ضميرها ان تحاول قتلي و انا لم ابادر الى أذيتها في حياتي .

في المقابل بدأت Lily بالتحضيرات اللازمة بغية إنجاز عدد من اللوحات التشكيلية التي ستكون ضمن إطار مزاد علني سوف يتم تخصيص عائداته لدعم الاطفال مرضى السرطان في أكثر من دولة حول العالم .

و أشارت ملكة الجمال ان اكثر من 30 لوحة ستكون في المعرض الاول كخطوة اولى في مجال العمل الخيري و سوف تتفرغ بعدها لرسم عدد أكبر من اللوحات بغية توسيع دائرة نشاطاتها الانسانية .