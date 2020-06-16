توقيف رافع العيساوي في بغداد وإعادة محاكمته

( المستقلة)… اعلن مجلس القضاء الأعلى عن توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق،لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وذكر بيان للمحلس وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء بأن القاضي المختص بنظرقضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق ١٦ حزيران ٢٠٢٠توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بهابعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيقالمختصة.

كما اوضح ان المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكامغيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليهاسوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجنالاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون .

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.( النهاية)