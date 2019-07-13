توقيع وثيقة شرف لحماية المسعف عشائريا وقانونيا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … وقع العشرات من سادات وشيوخ عشائر محافظة كربلاء ، وثيقة عهد لحماية المسعف التطوعي من الإجراءات العشائرية والقانونية بقصد إنقاذ المواطنين من حوادث السير والطرق ونقلهم الى المستشفيات .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “عشرات السادات وشيوخ العشائر في كربلاء وقعوا وثيقة لحماية المسعف التطوعي عشائريا وقانونيا بقصد إنقاذ حياة الناس من جراء حوادث السير والطرق واسعافهم ونقلهم الى المستشفى “. وتابع ، ولا يترتب عليه أي أثر أو مسؤولية من ناحية العشائر “.

وأضاف المصدر إن “سادات وشيوخ عشائر كربلاء طالبوا عند دعوتهم توقيع وثيقة العهد في مديرية شؤون الامن في كربلاء مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب باتخاذ اللازم وتشريع قانون حماية المسعف التطوعي “.

وكانت المرجعية الدينية العليا جددت إنتقادها عبر ممثلها أحمد الصافي في كربلاء ، اثناء خطبة الجمعة ، لبعض السلوكيات العشائرية والتي تتضمن اخذ مبالغ ” مجحفة ” تحت اسم ” الفصل” لقاء مصالحة بين شخصين تشاجرا مع بعض، فيما نوهت الى أن هذه المبالغ أغلبها ” أكل مبالغ بالباطل “.