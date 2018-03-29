توقيع مذكرة تفاهم مصرفي بين العراق والبحرين

(المستقلة)/ خالد التميمي/.. شارك مصرف زين العراق الاسلامي ضمن وفد رابطة المصارف الخاصة العراقية إلى مملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من خلال تنظيم المؤتمرات وتدريب للكفاءات العراقية المتخصصة بالشان المالي .

معاون المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي قالت ان الوفد وقع اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية وجمعية مصارف البحرين لتعزيز اليات التعاون بين البلدين .

واشارت الالوسي الى ان الزيارة لاقت ترحيبا كبيرا من الجانب البحريني ، حيث نظمت جلسات نقاشية طويلة تناولت تنظيم زيارات متبادلة بين وفود البلدين ومبادرات تعاون مستقبلية تعزز التعاون بين المصارف العراقية والبحرينية والخليجية في جميع المجالات المصرفية والاستثمارية .

بدوره قال رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف احمد تم ادراج اسماء عشرة بنوك نجد انه بامكانها التعاون مع المصارف العراقية بعد اطلاع محافظ مصرف البحرين المركزي عليها ، مثمنا زيادة الوفد العراقي الى مملكة البحرين ومناقشة واقع التعامل المستقبلي .