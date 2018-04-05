توقيع اتفاقيتين بين العراق واليابان بشأن مشروع ماء البصرة الكبير واستصلاح الاراضي

(المستقلة)..وقع العراق واليابان في العاصمة اليابانية طوكيو اتفاقيتين على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء الى طوكيو.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان الاتفاقية الاولى تخص اكمال مشروع ماء البصرة الكبير الهارثة لتوفير الماء الى اهالي مدينة البصرة،فيما الاتفاقية الثانية تخص استصلاح اراضي بين الفرات ودجلة في قطاع الري المرحلة الثانية .

و جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.

وأكد شينزو في مؤتمر صحفي بعد التوقيع ان اليابان ستدعم العراق في مجال الاعمار وكذلك المجتمع الدولي، مبينا ان تجربة العراق في محاربة الارهاب والانتصار عليه تستحق الاشادة والدراسة .

فيما اشار العبادي الى ان العراق يريد تعزيز علاقاته مع الدول ومنها اليابان وانتقلنا حاليا الى مرحلة البناء والاعمار وسننتصر بها مثلما انتصرنا على داعش .

وقال العبادي : ناقشنا مع المسؤولين اليابانيين تطوير القطاعات وملفات النفط والطاقة والكهرباء والخدمات والتعليم والصناعة وغيرها وتعظيم امكانيات العراق وشاهدنا حماساً للشركات اليابانية للعمل في العراق.