توقف تصوير فيلم”الصحبة الحلوة” للفنان يحيى الفخرانى للمرة الثانية

“المستقلة ” … توقف مشروع فيلم “الصحبة الحلوة” الذى كان من المفترض أن يقوم ببطولته النجم يحيى الفخرانى وتأليف وحيد حامد لأسباب غير معلنة، حيث كان من المفترض تصويره خلال الفترة الماضية، لكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، وحتى الآن المشروع متوقف.

من ناحية أخرى يدرس النجم يحيى الفخرانى فكرة تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان المقبل 2021، وذلك بعدما غاب عن الموسمين الماضيين، حيث تلقى عروضا من شركات الإنتاج للظهور فى دراما رمضان المقبل، ووافق من حيث المبدأ، وبدأ بالفعل فى تلقى أفكار جديدة لعدد من المؤلفين مبكرا، من أجل النظر فيها لاختيار الأنسب له.

وانشغل يحيى الفخرانى طوال العام الماضى بعرض مسرحيته “الملك لير” على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس، إضافة إلى السفر للعرض فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا فى موسم الرياض الترفيهى، حيث عُرضت المسرحية هناك 4 ليال، وقرر الغياب عن الدراما للعام الثانى على التوالى.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى “بالحجم العائلى” والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وشاركه البطولة كل من: ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندى موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

جدير بالذكر أن النجم يحيى الفخرانى تم تكريمه مؤخرا من مهرجان أبوظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيح نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، عن تاريخه الفنى الزاخر بالأعمال المهمة، سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك خلال حفل أقيم فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليلى علوى، رانيا فريد شوقى، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، مفيد فوزى، السيناريست وحيد حامد، مجدى صابر رئيس الأوبرا، أسامة هيكل، جاسمين طه.” النهاية”